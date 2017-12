Brigata Garbatella, addio amaro alla storica sede: "Il Comune ha fatto un bando irregolare"

Brigata Garbatella lascia via Benedetto Croce. La sede affidata dalla Giunta Catarci al polo di protezione civile, perde la storica associazione di volontariato. Non senza un filo di polemica.

Le regole da rispettare

"Non possiamo fare il facchinaggio, non rientra tra i nostri compiti" ricorda Cristiano Bartolomei, presidente della Brigata Garbatella. "Purtruppo non sono serviti a nulla gli incontri con la Sindaca ed il suo staff. Il bando è rimasto lo stesso che avevamo già contestato a novembre. E quindi noi, che siamo per il rispetto delle regole, non vi partecipiamo". La questione era stata sollevata in autunno quando i volontari appresero dal sito del Comune che la sede municipale sarebbe finita a gara.

Il precedente di Paolo Pace

L'azione dell'amministrazione Raggi, ancora una volta, s'iscrive nel solco scavato da Paolo Pace. L'ex presidente del Municipio VIII, ora passato a Fratelli d'Italia, aveva infatti provato a mettere a bando l'area che ospita la protezione civile. Alle associazioni di volontariato venne prima chiesto di lasciare i locali, la cui concessione risultò scaduta. Poi il Minisindaco grillino, nelle more dell'espletamento di un bando di gara, lasciò loro la guardiania dello spazio. Ora però il fatidico bando è arrivato.

I compiti della protezione civile

"Non è cambiato nulla e restano tutte le criticità. Vengono attribuiti punteggi se si dà la disponibilità a fare traslochi, a chiudere ed aprire i parchi pubblici, a controllare l'uscita dalle scuole. Ma come più volte spiegato allo staff della sindaca, si tratta di attività che per regolarmento la protezione civile non può eseguire In questo senso è un bando irregolare e quindi vigiliremo affinchè le associazioni di protezione civile che vogliono parteciparvi, non si adattino a svolgere questi compiti. Se lo faranno – promette Bartolomei – chiederermo la loro esclusione dall'albo territoriale".

Il legame con il territorio

Brigata Garbatella rinuncia quindi alla storica sede. Si trattadi una stanza all'interno dell'ex casa del custode di via Benedetto Croce. "Lasciamo il locale e le pertinenze che a noi erano utili per parcheggiare i nostri mezzi. Ma non lasceremo il territorio. Restiamo sempre a disposizione, nei limiti dei compiti che come protezione civile possiamo svolgere". Dalla formazione alla prevenzione antincendio, passando per le tantissime attività per le quali, in questi ultimi cinque anni, Brigata Garbatella si è sempre distinta.