Lo spazio è per i giudici antimafia, ma sul muro compare la scritta abusiva “Roma Sud Antifà”

Sul muro che perimetra il parco Falcone e Borsellino, il polmone verde della Montagnola, sono state realizzate delle scritte. Si trovano sulla parte che affaccia sulla Cristoforo Colombo, dunque ben visibili anche agli automobilisti. Con la bomboletta spray sono state riportati due slogan. Uno recita “Roma Sud Antifà”. L’altro “contro ogni forma di razzismo”.

La dedica

Lo spazio sul quale sono stati apposti questi messaggi, era destinato ad accogliere una scritta diversa. “Al Comune avevamo chiesto l’autorizzazione per realizzare, con particolari vernici in grado di assorbire il PM10, una dedica ai giudici a cui l'area verde è intitolata” ha spiegato Manolo Palazzotti, presidente del Comitato Parchi Colombo la realtà che, anche in forza di una convenzione con Roma Capitale, si prende cura dello spazio verde.

Il murales autorizzato

Nell’estate del 2019 i volontari del comitato si erano organizzati per disegnare il proprio messaggio. “Eravamo in procinto di realizzare la nostra scritta ma siamo stati giustamente stoppati perché ci è stato fatto notare, dalla Polizia locale, che mancavano delle autorizzazioni del Comune sul bozzetto del futuro murales. Ingenuamente credevamo di averle. Comunque adesso le abbiamo ottenute” solo che, nello spazio destinato ad accogliere un omaggio ai giudici antimafia, è comparsa l'ennesima scritta non autorizzata.

Una scritta al posto dell'altra

“Vorrei sottolineare che noi non discutiamo il contenuto di queste scritte – ha tenuto a precisare il presidente del Comitato – però adesso siamo in difficoltà”. Perché per realizzare il murales destinato ai giudici antimafia, regolarmente autorizzato, sarà necessario cancellare le scritte contro il fascismo ed il razzismo.