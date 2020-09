Un anno fa Comune e Municipio si contendevano la sua intitolazione: oggi l'area giochi è il regno dell’abbandono

Un anno fa Comune e Municipio discutevano per la sua intitolazione. L’area verde situata tra via Galba e viale Giustiniano Imperatore, per l’ente di prossimità, doveva essere destinata a ricordare Aldo Murgia, il giovane barbaramente assassinato per una questione di parcheggio.

Il braccio di ferro tra Comune e Municipio

Di avviso diverso si era però mostrata Roma Capitale. Il Campidoglio, ignorando la richiesta del territorio, aveva così deciso di dedicarla ad Edoardo Valentini, apprezzato vignaiolo e cantiniere abruzzese. Per l'occasione sul posto si erano presentati il Vicesindaco Luca Bergamo e la Fondazione italiana sommelier.

Un'area giochi impresentabile

A distanza di un anno, Comune e Municipio hanno smesso di interessarsi di quello spazio. Un tempo è stata un’area giochi, realizzata come opera a scomputo per il sottostante parcheggio interrato. Oggi invece, risolto il contenzioso con il concessionario, è stata acquisita al patrimonio pubblico. Ma risulta difficile definirla un’area giochi.

L'invasione delle bottiglie

Gli arredi ludici sono totalmente impraticabili. Sulle altalene, senza seduta, era stato posto anche il nastro giallo della polizia locale. Altri giochi destinati ai bambini non se ne individuano. Al contrario delle bottiglie. L’area, che per degrado batte di misura il prospiciente “Bidet” di San Paolo, è da tempo un luogo deputato ai bivacchi.

Le aree gioco del Municipio

Sotto e sopra le panchine, nei cestini, si può trovare di tutto. Vecchi televisori a tubo catodico con il monitor fracassato. Abiti consunti gettati alla rinfusa. Una situazione già osservata altrove. Basta infatti attraversare la strada, per raggiungere un’altra area giochi che l’amministrazione ha colpevolmente dimenticato. Qui gli arredi ci sono ma portarvi i bambini, oltre che degradante, per la presenza di vetri infranti può risultare anche pericoloso.