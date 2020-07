Garbatella, il Municipio ridisegna piazza Pantero Pantera: addio sosta selvaggia

Migrazione rifiuti e sosta selvaggia. Il Municipio VIII ha deciso di prendere provvedimenti contro due problemi che, storicamente, affliggono il quartiere della Garbatella. Ed in particolare la zona che riguarda piazza Pantera e via Fincati.

Le auto posteggiate male

“Abbiamo deciso di prendere dei provvedimenti perchè da anni, a causa delle auto parcheggiate male, in piazza Pantero Pantera restavano bloccati anche gli autobus di linea” ha spiegato Michele Centorrino, assessore alla Mobilità del Municipio VIII. “Siamo intervenuti disegnando una nuova segnaletica orizzontale, in modo da delimitare in maniera più chiara quali siano i posteggi”.

La migrazione dei rifiuti

La piazza, situata nella parte bassa della Garbatella, è stata dotata anche di cassonetti. “In passato erano stati rimossi perchè creavano intralcio. Ma questo aveva finito per penalizzare le strade attigue ed in particolare via Fincati” ha spiegato Centorrino. Negli anni, soprattutto nei momenti di maggiori criticità nella raccolta dei rifiuti, in via Fincati si sono formati veri e propri accumuli.

Cassonetti spostati

“Sistemando i parcheggi - ha chiarito Centorrino - abbiamo trovato il modo di riportare anche dei cassonetti in piazza Pantera, rimuovendo un paio di postazioni nella vicina strada che era quella maggiormente sofferente”. Sempre in tema di gestione dei rifiuti, l’assessore municipale fa sapere di aver fatto “spostare i cassonetti che posizionati in piazza Bartolomeo Romano, di fronte al teatro Palladium”, sono stati trasferiti di pochi metri, liberando così una porzione di strada.