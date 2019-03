"Vota Garibaldi", iniziato il restauro della scritta cancellata alla Garbatella

La rimozione della vernice che ha cancellato la scritta "Vota Garibaldi lista n.1" è partita immediatamente. Già nella mattinata del 14 marzo è stato montato un ponteggio in via Basilio Broilo. L'intervento di restauro, come annunciato dal Campidoglio, è cominciato subito.

Il restauro

Alle spalle dei tecnici impegnati nel riportare al quartiere uno dei suoi simboli più identitari, si è adunata una folla di curiosi. Volti noti della politica e della televisione, insieme a semplici cittadini ed ai rappresentati del Comitato di Quartiere hanno così potuto assistere alle prime fasi di un recupero che sarà, inevitabilmente, organizzato in più fasi. Il Campidoglio fa sapere infatti che l'intervento avviene "sotto la direzione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Il tempo stimato per completare il ripristino è di 4-5 giorni lavorativi".

La polemica tra Meloni e Raggi

Mentre i tecnici erano all'opera per ripristinare la scritta, già restaurata nel 2004 per volontà dell'allora presidente municipale Massimiliano Smeriglio, è andato online un siparietto a distanza tra la sindaca Raggi e l'onorevole Giorgia Meloni. "Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a 'esponenti' del ventennio – ha dichiarato su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia – forse la Raggi avrà scambiato Garibaldi per un fascista" . La replica della Sindaca non era tardata ad arrivare "No, Giorgia Meloni, i fascisti li riconosco". La risposta non è piaciuta però alla leader di centrodestra che ha quindi rincarato la dose. "Quindi avete cancellato una scritta che stava lì da 70 anni per pura imbecillità? - ha chiesto Meloni, sempre con un Tweet - Una volta tanto risponderai anche nel merito o ti nasconderai per sempre dietro lo spauracchio del fascismo?".