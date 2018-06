INTERVISTA | Elezioni VIII municipio, Ciaccheri: "Puntiamo sulla progettazione e gestione partecipata del territorio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dalla questione ambientale con la situazione delle aree verdi municipali che versano in completo abbandono, all’urbanistica con i 16 milioni in arrivo per il rinnovo della convenzione di piazza dei Navigatori, fino al tema della partecipazione dei cittadini nel governo del municipio. Amedeo Ciaccheri è il candidato della coalizione progressista alla presidenza del Municipio VIII. Ha vinto le primarie, imponendosi sul candidato del Partito Democratico Enzo Foschi. Nonostante la giovane età è già stato due volte consigliere municipale. La sua prima esperienza istituzionale è avvenuta durante l'amministrazione di Andrea Catarci, successivamente con quella di Paolo Pace. Venuta meno la rappresentanza municipale, per le dimissioni dell'ex minisindaco Grillino, Ciaccheri ha lanciato l'esperienza del "Consiglio popolare". Da lì nasce la sua candidatura, oggi supportata dalle liste civiche Super 8, Centro Solidale, Cittadini per il Municipio 8, dalla lista del PD e da quella di LEU.