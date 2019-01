Buche: pubblicato il bando per il rifacimento di viale Marconi

Il Campidoglio ha pubblicato il bando per rimettere a nuovo viale Marconi. Le ditte interessate ad eseguire i lavori, pagati circa un milione e centomila euro, scopriranno chi ha vinto la gara il prossimo marzo. Poi si dovrà procedere alla sistemazione della strada.

Il tratto interessato dai lavori

La porzione di viale Marconi interessata dai futuri lavori è quello che si estende tra piazzale Edison e l'intersezione con la via Cristoforo Colombo. Un tratto stradale "di grande viabilità" che ricade interamente nel territorio del Municipio VIII. In più punti lungo la via sono stati riscontrati "tratti di pavimentazione stradale che evidenziano un diffuso stato di ammaloramento superficiale" si legge nella relazione tecnica che accompagna il bando.

Gli interventi previsti

Il degrado della pavimentazione, causato soprattutto dall'infiltrazione meteorica, ha prodotto il classico dorso di coccodrillo. La fessurazione delle ormagliature, sempre più permeabili all'erosione prodotta dell'acqua, necessita un intervento di manutenzione straordinaria. Significa procedere a rifare 46mila e 700 metri quadrati di superficie. Sarà quindi fresato il tappetino di asfalto per consentire di rifare il bynder ed il successivo manto bituminoso e saranno, con l'occasione, pulite anche le caditoie. La durata dei lavori è stata stimata in "120 giorni naturali".

La preferenziale di viale Marconi

L'area interessata dall'intervento non è quella che verrà presto investita dai lavori per la preferenziale. Il corridoio della mobilità, almeno nella fase attuale, è infatti stato progettato nel tratto che precede piazzale Edison. Ricade dunque nella porzione di viale Marconi più popolosa, quella dove si fatica anche maggiormente a trovare parcheggio. Un motivo, quest'ultimo, di frizione anche all'interno della compagine pentastellata. Anche la gara per realizzare l'intervento dedicato alla mobilità sostenibile,come annunciato il 30 dicembre dalla Sindaca Raggi, è già stata pubblicata.