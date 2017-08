San Paolo, le #stradenuove durano poco: in via Tito tornano le toppe stradali

"Questa è via Tiberio Imperatore rimessa a nuovo. Non una toppa ma asfalto vero". Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Paolo Ferrara aveva annunciato così, lo scorso aprile, il rifacimento della strada di San Paolo. Aggiungendo sarcastico: "Ditelo al Partito Democratico".La risposta non era tardata ad arrivare. "Complimenti bella bufala – aveva replicato l'ex consigliere dem nell'VIII municipio Claudio Mannarino – Il lavoro è stato eseguito da Italgas che ha installato le nuove tubazioni in base ad un accordo fatto con l'ufficio tecnico prima dell'arrivo del M5S in Municipio. Ecco perché è stata asfaltata la strada".

Best practice per evitare le toppe stradali

La circostanza era stata confermata dall'allora presidente penstastellato Paolo Pace ed ulteriormente chiarita dall'ex minisindaco Andrea Catarci. In sostanza "per evitare di trovarsi dei rattoppi su strade appena sistemate, all'inizio dell'anno si faceva una sorta di contrattazione su quali interventi andavano realizzati" aveva spiegato Catarci "ed è quello che è successo in via Tiberio Imperatore". Qualcosa non deve essere andata per il verso giusto. Forse è mancato il successivo controllo da parte dell'amministrazione visto che Via Tito, che della prima strada è la prosecuzione, si presenta oggi piena di 'toppe' stradali.

Peggiorato un lavoro inizialmente ben fatto

"Due o tre mesi fa, sono stati effettuati dei lavori su delle tubature del gas da Via Silvia D'Amico fino a Via Costantino ed è quindi stata risistemata anche Via Tito – ricorda Eleonora Talli, ex consigliera municipale ed attuale Presidentessa del Comitato di Quartiere 'Arcobaleno' di San Paolo – un paio di settimane fa i tecnici sono ritornati in Via Tito a sistemare sempre la parte vicino ai tombini". Ma così facendo " è stato peggiorato un lavoro inizialmente ben fatto, anche perché, mentre c' era effettivamente bisogno di un secondo intervento, non si ravvedeva la necessità di un terzo – sottolinea Talli – e ancora oggi non ci capacitiamo del motivo per cui sono state realizzate, anche perché si sono spesi tempo e denaro per questioni inutili, in una strada sistemata di recente togliendo la priorità ad altre questioni più importanti".