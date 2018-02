Sparisce e riappare la Madonnina di San Paolo, ma niente miracoli: solo vandali in azione

Rubata, decapitata e poi gettata in una strada laterale. E' successo ad una statua votiva di San Paolo. Non una qualsiasi. Il gesto è stato infatti perpetrato ai danni della Madonnina del giardino Alberto Oliva.

Un luogo particolare

"Quella statua è venerata dagli anziani che si recano nell'area verde dedicata alla memoria del povero Alberto Oliva – ha spiegato Stefania Ercolani, del CdQ Insieme per San Paolo – le portano i fiori e le si rivolgono in preghiera". Per questi residenti il giardino rappresenta un punto di riferimento, un ritrovo abituale."Lì hanno sistemato anche l'immagine di Padre Pio". La statua votiva non rappresenta un semplice arredo. Al contrario assolve ad una funzione sia di carattere sociale che spiriturale.

Il ritrovamento

La sparizione è stata segnalata dagli abitanti di San Paolo nella mattinata di domenica. Nel corso della stessa giornata, è poi avvenuto il ritrovamento. "Una signora ha notato il busto in una laterale della Cristoforo Colombo. Poi è stata brava ad avvertire il gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Municipale che ha trasportato la statua negli uffici di circonvallazione Ostiense – ha chiarito la presidente del CdQ Insieme per San Paolo – successivamente è stata ritrovata anche la nuca della statua, cosa che potrebbe rendere più semplice la sua ricostruzione". Ora la palla passa al Municipio a cui il Comitato di Quartiere dichiara di aver già scritto perchè sia avviato l'iter amministrativo.

La notte e la bravata

L'obiettivo è di ricollocare la Madonnina nel giardino dedicato alla memoria di Alberto Oliva. Si tratta di un'area verde preziosa per i residenti di tutte le età. Non solo per gli anziani ma anche per i bambini che lì trovano un'area ludica. Di notte invece il giardino, adottato e quindi curato da un'azienda del posto, "diventa terra di nessuno". Nonostante l'illuminazione che, già nel corso della passata consiliatura, aveva ripreso a funzionare. "Pensiamo sia una semplice quanto deprecabile bravata" valuta la presidente del Comitato di Quartiere. Il ritrovamento però, rende più semplice il restauro e la futura ricollocazione della statua nell'apprezzato giardino di San Paolo.