San Paolo: ladro in giacca e cravatta ruba 49 confezioni di colla e di inchiostro per penne

Ha rubato 49 confezioni di colla e di inchiostro per penne da un supermercato, ma è stato bloccato e arrestato. E' successo nella mattinata del 5 giugno. A finire in manette un 53enne che si era presentato al Conad di via Tito in giacca e cravatta. Qui, però, aveva asportato 24 confezioni di una nota colla per un valore complessivo di euro 114,96 e 25 confezioni di cambio inchiostro per penne per un valore di euro 174,75.

Notato dal responsabile di un supermercato mentre si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto, è stato poi visto nascondere la merce all'interno della giacca e della camicia e poi proseguire mettendo alcuni articoli nel carrello.

Arrivato alle casse, l'uomo ha pagato parte della spesa e stava uscendo ma è stato bloccato dalla guardia giurata e dal direttore che aveva già chiamato il NUE. Quando gli agenti del commissariato Colombo sono arrivati, l'elegante ladro in giacca e cravatta aveva tirato fuori dalle tasche gli oggetti rubati.