Il Covid non ferma la festa della cultura: la XXVII edizione si trasferisce a San Paolo

Sarà un’edizione diversa rispetto alle XXVI edizioni che l’hanno preceduta. Quest’anno, la festa della Cultura, risente infatti delle norme sul distanziamento sociale. Ma l’amministrazione municipale ha deciso di farla ugualmente.

La versione light

Per questa speciale edizione “light”, i concerti e le attività previste nell’ambito della kermesse, si trasferiscono di sede. Le iniziative, come sempre messe in campo dall’Associazione Culturale Controchiave, in collaborazione con l’I.C. Padre Semeria, non sono destinate a riempire le strade, le piazze e come accadeva in passato anche i giardini dei lotti di Garbatella.

Il distanziamento necessario

Quest’anno infatti l’appuntamento si trasferisce di quartiere. Ed approda sulla verde collina su cui è realizzata la scuola Principe di Piemonte. Dunque in via Ostiense 263c, in zona San Paolo. “La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19 e si concentrerà su di una serie di eventi culturali dedicati a gruppi ristretti e distanziati” ha fatto sapere il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Ingressi contingentati

Mostre fotografiche, monologhi teatrali, concerti musicali e rassegne letterarie itineranti, saranno godibili. Ma l'accesso, rigorosamente gratuito, sarà contigentato in funzione degli spazi disponibili. Una misura necessaria per assolvere alle norme sul distanziamento sociale.

Ma a parte il “Pilato” di Massimo Popolizio che è già sold out, tutto il resto del ricco palinsesto non necessita di prenotazioni. Sabato 18 e domenica 19 luglio quindi, con le inevitabili accortezze, alla Principe di Piemonte sono state programmate due giornate di eventi. Nonostante il Coronavirus i romani possono tornare ad apprezzare gli spettacoli che per 26 edizioni hanno reso celebre, in tutta la Capitale, la festa della Cultura.