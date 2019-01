San Paolo, topi a scuola e materna chiusa: "Genitori informati con un foglietto sul cancello"

Tre sezioni della scuola dell'infanzia di via Antonino Pio, in zona San Paolo, sono state chiuse per la presenza di topi. Nel plesso sono infatti state trovate delle tracce relative al passaggio di alcuni roditori. Da qui la necessità di ricorrere all'intervento di sanificazione.

Una comunicazione lacunosa

"La cosa più sconcertante – commenta Simone Foglio, capogruppo municipale di Forza Italia – è stato l'avviso affisso all'ingresso della scuola. Non c'è una firma, nè un timbro – fa notare il consigliere forzista – è questa l'attenzione che la sinistra rivolge al territorio? Presenteremo un'interrogazione urgente per capire quando il plesso riaprirà".

Una gestione da rivedere

L'intervento, come specificato nel foglio sistemato all'entrata della materna, non è stato però gestito dal Municipio. "La direzione educativa, in piena autonomia, ha contattato il dipartimento ambiente , dopodichè appena lo abbiamo saput,o abbiamo sollecitato anche noi l'intervento – ha spiegato Francesca Vetrugno, assessora alle politiche scolastiche del Municipio VIII – diciamo che è mancata una comunicazione tempestiva degli uffici nei confronti della Giunta". Per quanto riguarda la comunicazione diretta ai genitori, l'assessora tiene inoltre a specificare che "hanno provveduto anche le insegnanti ad avvisare le mamme ed i papà".

Gli interventi

La scuola dell'infanzia 'il Paese delle Meraviglie', salvo ulteriori comunicazioni, resta quindi chiusa il 30 ed il 31 gennaio per consentire l'intervento di sanificazione. "Ho verificato personalmente con il direttore dell'attigua scuola dell'infanzia che non ci sono problemi per nel suo plesso di via Antonino Pio e neppure per la mensa dove non sono state trovate tracce del passaggio dei roditori" specifica Vetrugno. L'intervento di derattizzazione quindi riguarda solo le tre sezioni del "Paese delle Meraviglie".