Con i soldi di piazzale Navigatori sogni in libertà: la proposta più votata è la metro all'ex Fiera di Roma

Come utilizzare i 17 milioni di euro ottenuto con la "novazione" della Convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori? Il Campidoglio, a fine giugno, ha attivato un processo di partecipazione che mira a coinvolgere residenti, lavoratori e studenti del Municipio VIII, attraverso due modalità: con la richiesta di far parte di un focus group e con la presentazione di idee progettuali, da sottoporre al vaglio dell'amministrazione.

Focus group e presentazione progetti: cosa sono?

Il focus group è già stato selezionato. Ne fanno parte cinquanta cittadini estratti a sorte dall'amministrazione. Ed anche la fase di presentazione delle proposte si è conclusa. Quelle che hanno ottenuto più di cinquanta voti entro il 12 settembre saranno esaminati dall'amministrazione capitolina. Dal giorno successivo sarà perciò possibile tornare sul sito di Roma Capitle ad esprimere le proprie preferenze. Metà saranno dedicate alle proposte elaborate dal focus group e le altre tre saranno scelte nell'ambito dei progetti presentati all'amministrazione. La votazione resterà aperta 14 giorni, al termine dei quali sarà stilata una graduatoria finale.

Le proposte arrivate

Per inserire le proposte e per votarle, è stato innanzitutto necessario iscriversi sul sito di Roma Capitale. Superato questo scoglio, 149 cittadini opportunamente identificati dal Comune, hanno pubblicato i relativi progetti. Di questi ben 65 hanno superato la soglia delle cinquanta preferenze. Quelle cioè necessarie per essere considerati dall'amministrazione cittadina.

Il recupero dell'ex Fiera di Roma: la più votata

La proposta più gettonata ha raccolto 154 voti. E' stata presentata come "il recupero dell'ex Fiera di Roma". L'area, di proprietà d'Investimenti Spa, è stata oggetto di un contenzioso conclusosi a favore del Comune che ha fissato le cubature da realizzare al suo interno. Il recupero dell'ex Fiera di Roma è quindi già in agenda. A prescindere da questo, un cittadino ha osservato che "sarebbe fantastico" trasformarla "in un polo commerciale, culturale e d'interscambio per i trasporti dell'Eur". Come fare? "Sogno una linea metropolitana che da alcuni punti di Roma, ad esempio Anagnina, con una sola fermata, porti in cinque minuti migliaia di persone che vengono da quelle zone e che lavorano all'Eur. Si eliminerebbe il traffico di quel quadrante del 50 per cento minimo". Il sogno, probabilmente molto dispendioso, ha comunque fatto il pieno di preferenze.

Piste ciclabili e aree atrezzate

La seconda proposta più gettonata si è mossa nell'alveo della mobilità sostenibile. Ha proposto di realizzare una "reta integrata di piste ciclabili con la creazione di aree attrezzate sportive, aree giocihi, aree bimbi ed aree ristoro". Il progetto, che ha collezionato 121 preferenze, non è l'unico ad aver ottenuto consensi puntando sulle piste ciclabili. Rispetto ad altri ha avuto il pregio di proporre ed individure delle aree attrezzate. Il proponente ha suggerito di posizionarle a Parco Scott, a Fronte Ardeatino ed alla Basilica di San Paolo, solo per citarne alcune. Dovrebbero essere dedicate al bike sharing, eventualmente anche a ridosso delle stazioni metropolitane, in modo da creare nodi di scambio. L'idea di fondo prevede che "le aree attrezzate diventino "punti di aggregazione sociale". Per riuscirci si suggerisce di creare "aree sportive con attrezzistica, mini campi polivalenti, mini piste di atletica, aree gioco per bambini recintate e aree cani recintate".

114 voti per il parco della Montagnola

Sul sito di Roma Capitale sonon pervenute anche tante propostedi sistemazione delle aree verdi. Su tutte si è imposta quella che ha suggerito di provvedere alla riqualificazione del parco in via Badia di Cava, zona Montagnola. E' stata così chiesta una recinzione completa, come già fatto con il limitrofe parco Falcone e Borsellino ed il prospicente parco Sbragia (a San Paolo). Inoltre è stato chiesto di ripristinare il sistema d'irrigazione "presente ma non più in funzione perchè danneggiato". Nell'ambito della riqualificazione è stato suggerito di sistemare le panchine, reallizzare un percorso salute ed un'area cani, sostituire i cestini con quelli dotati di copertura, "per evitare lo svuotamento degli uccelli". Non ultimo, come già è stato fatto per il parco di Legambiente a Garbatella, anche per quello in via Badia di Cava è stato suggerito di realizzare una barriere verde dal lato della Colombo "in modo da ridurre l'impatto acustico ed ambientale per i fruitori".

Il prossimo passo

Questi tre progetti, insieme agli altri 62 che hanno superato le cinquanta preferenze, sono ora al vaglio dell'amministrazione che ne valuterà la fattibilità, anche in termini economici. Il 13 settembre sarà possibile conoscere quali, tra tutti questi progetti, avrà superato l'esame. Il processo di partecipazione virtuale, apertamente contestato dal Municipio VIII, prosegue come da programma.