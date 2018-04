VIII municipio, Raggi: "In arrivo nuove pensiline alle fermate dei bus"

Con i vetri rotti, i pali usurati dal tempo, le tabelle luminose che indicano i tempi di arrivo troppo spesso non funzionanti, e una pessima illuminazione, le pensiline dei bus romani non sono famose per sicurezza e decoro. Ma tra Garbatella, Ostiene e Tor Marancia, ne arriveranno di nuove. Così la sindaca Raggi su Facebook: "Nuove pensiline autobus per l'VIII Municipio. Anche con piccole operazioni sul territorio poniamo le basi per migliorare la vivibilità della nostra città".

Già, sul territorio dell'VIII, dove lo ricordiamo siamo in piena campagna elettorale (si vota il 10 giugno), le fermate dei mezzi pubblici saranno come nuove. O almeno questa è la promessa. "In quest'immagine vedete la prima già installata in via di Villa in Lucina - scrive ancora Raggi - nei prossimi giorni sarà rifatto anche il marciapiede e a breve, in zona, saranno posizionate altre due pensiline: in via Mantegna e viale del Tintoretto".