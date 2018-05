Roma dedica una via nel parco Pullino ad Alvaro Amici: De Vito ne annuncia la riqualificazione

Una strada da dedicare ad Alvaro Amici. La richiesta, tante volte espressa da cittadini e comitati, ha finalmente fatto breccia. Al cantore romano sarà infatti intitolata una via all'interno del Parco Caduti del Mare, alla Garbatella. Con l'occasione, l'area verde che attualmente versa in pessime condizioni, sarà risistemata.

L'attesa intitolazione

Ad annunciare la duplice notizia è stato il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito. "Alvaro Amici, uno dei più grandi cantori della tradizione romana scomparso nel 2003, avrà un’area pubblica dedicata alla Garbatella. A meno di due mesi dall’approvazione all’unanimità della mozione proposta dal Movimento 5 Stelle – ha spiegato il presidente De Vito – si è riunita la Commissione Toponomastica, stabilendo che una parte del Parco Caduti del Mare sarà destinata a ricordare Amici".

La promessa riqualificazione

L'area verde però, attualmente versa in cattive acque. L'erba alta ha sommerso i suoi arredi, in gran parte divelti. Al punto da spingere il Comitato di Quartiere ad organizzare una raccolta firme che, evidentemente, non è caduta nel vuoto."Questa intitolazione non ha solo un valore simbolico per omaggiare il cantautore romano, ma rappresenta una grande opportunità di riqualificazione del territorio" spiega De Vito che aggiunge come "entro il 20 maggio, il parco sarà ripulito e restituito finalmente ai cittadini della Garbatella".

Il commento della famiglia

Soddisfazione è stata espressa dai famigliari del cantante. "Sono state raccolte circa 1200 firme con diverse petizioni, attivate anche dal Comitato di Quartiere Garbatella e dall'Associazione Belinguer. Ci fa sicuramente piacere sapere che una via della Garbatella, sarà dedicata a nostro padre – commenta Serghei Amici – io credo che sarà l'occasione per rilanciare quell'area dove organizzare anche una bella festa".

La precedente dedica

Soddisfatti anche i residenti della Garbatella. "E' una giornata storica – commentano – finalmente roma da il giusto riconoscimento ad una persona che a questa città ha dato tanto". Tra le realtà che avevano proposto l'intitolazione di una strada ad Alvaro Amici, c'è anche il Comitato di Quartiere della Garbatella. "Siamo contenti della scelta effettuata dall'amministrazione, che è figlia delle richieste arrivate dai famigliari, dai cittadini e dai comitati – ricorda Paolo Moccia, presidente del CdQ – tra l'altro va a chiudere un cerchio: già dieci anni fa, a coronamento dell'edizione di Buon Compleanno Garbatella 2018, era stata apposta una targa in memoria di Alvaro Amici". Si trova sulla casetta che ospita l'associazione Agape 2000, "Voce verace de Roma".