Dominio pubblico a Ostiense, la Street Art conquista il quartiere: realizzati altri 5 murales

Cinque nuove opere d’arte. Ostiense fa il pieno di murales grazie al bando Contemporaneamente Roma 2019. Street Artist come Lucamaleonte, Solo, Diamand, Jb Rock e Gojo hanno messo il proprio talento nuovamente a disposizione della Capitale.

Il progetto approdato ad Ostiense

Non c’è solo la mano degli artisti di strada. Il progetto messo in campo nel territorio, è collettivo. Sono state coinvolte oltre 100 studenti dei licei Cine-tv Roberto Rossellini, Socrate, Caravillani e Ripetta. E sono state numerose le professionalità messe in campo. Per i graffiti ci si è avvalsi di Graff Dream, per i Laboratori con le Scuole e la Poster Art Marta Di Meglio di Up urban prospective factory e STOKER . La fotografia urbana è invece stata curata da Officine Fotografiche.

Il protagonismo giovanile

“Il destino di questa città è inevitabilmente un destino di continua trasformazione. Alle nuove generazioni sta la scelta se subire le trasformazioni oppure mettersi al lavoro per essere protagonisti del futuro di Roma, scegliendo l'arte e il mondo della cultura come strumento privilegiato: street art, poster art, teatro come fatto in questi giorni sul nostro territorio” ha commentato il minisindaco Amedeo Ciaccheri che, con il Vicesindaco Luca Bergamo, martedì 3 dicembre ha preso parte all’evento “OPEN MA®T”. In quell’occasione sono state presentate le opere i cui bozzetti sono ora in mostra nel Teatro India, curata da Urban Prospective Factory e Dominio Pubblico.

Cos'è Dominio Pubblico

La nuova ondata di opere d'arte che ha raggiunto Ostiense, è stata possibile grazie a “Dominio Pubblico”. Si tratta d'un progetto, nato nel 2014 e riconosciuto dal Mibact, rivolto a giovani under 25. I ragazzi diventano in tal modo "spettatori attivi" collaborando alla produzione, alla promozione ed anche all'organizzazione del festival. A beneficiarne, poi, è un intero territorio. Ostiense, anche grazie a Dominio Pubblico, conferma così la sua vocazione: essere la district romana della Street art.