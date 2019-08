Ostiense: due giorni di visite guidate al cantiere aperto del Sepolcreto

Porte aperte al cantiere del Sepolcreto di via Ostiense dove sono al lavoro archeologici e antropologi per la terza campagna di ricerche nel sito. L’iniziativa, anche quest’anno, è promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. L’appuntamento è fissato per le giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 settembre.

Dal 2017 ad oggi, le visite guidate in collaborazione con l’Università di Valencia

Dal 2017 la Sovrintendenza capitolina ha avviato – in collaborazione con gli antropologi del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Valencia – un programma di ricerca scientifica sullo studio dei resti ossei conservati all’interno delle olle cinerarie rinvenute nel Sepolcreto ostiense. L’amministrazione, dopo il successo degli anni passati, propone due giornate aperte per conoscere questo luogo unico e per permettere ai visitatori di assistere alle attività di ricerca nell’area e conoscere i nuovi dati e gli sviluppi della ricerca.

Il programma delle giornate di mercoledì e giovedì

Il 4 settembre all’area archeologica del Sepolcreto della via Ostiense sarà possibile partecipare ad una visita guidata e assistere dal vivo alle attività degli antropologi. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 060608. Il 5 settembre, al Museo Centrale Montemartini, si terranno brevi conferenze svolte dai responsabili del progetto di ricerca alle quali seguirà una visita guidata ad alcuni reperti esposti provenienti dal Sepolcreto (sarcofagi e urne di marmo, iscrizioni funerarie). Sull’area saranno presenti i ricercatori dell'equipe dell'università di Valencia, membri dell’équipe di ricerca, disponibili a fornire informazioni sui metodi di analisi e studio dei resti ossei. L’ingresso ad entrambe le giornate è gratuito per i possessori della MIC.