Ostiense, crepe e infiltrazioni d'acqua nel ponte ferroviario: transennato il marciapiede

Calcinacci caduti a terra che mettono in mostra una saldatura ossidata di ferro. E copiose infiltrazioni d'acqua. Uno dei cavalcavia ferroviari di via Ostiense non versa in buone condizioni.

Il cavalcavia ferroviario

"Sabato hanno messo anche un pollaio" avverte Laura Manciati, una residente "non occupa tutto il marciapede, ma quello che rimane libero è impraticabile a causa delle pozzanghere". Il cavalcavia in questione è uno di quelli affrescati dai murales. Si trova all'altezza di Piramide e ritrae alcuni degli ospiti del Cimitero Acattolico, come Antonio Gramsci e Kevin Keatts.

I segni del tempo

Le infiltrazioni d'acqua, hanno annerito una parete e sono probabilmente all'origine della sistemazione del classico reticolato plastico. Una soluzione tampone, in una struttura vetusta che mostra ampiamente i segni del tempo. Ed a cui, l'impegno dei tanti street artist, ha garantito solo un miglioramento sul piano estetico.

La preoccupazione degli abitanti

"Da oltre un mese sono anche caduti dei calcinacci" fa notare la stessa residente. Si tratta della nervatura del ponticello, tecnicamente delle "mensole in testa alle pile del cavalcavia". Si tratta di una struttura già rimaneggiata perchè si vede un'armatura di ferro che però, evidentemente, non è stata coperta adeguatamente. Il metallo si è ossidato ed ha espulso lo strato superficiale, causando un distacco.

La necessaria manutenzione

Difficile stabilire, senza una dovuta perizia tecnica, se il fenomeno sia avvenuto a causa delle sollecitazioni oppure, più plausibilmente, come conseguenza delle stesse infiltrazioni. Sta di fatto che le condizioni del ponte, la cui gestione è di RFI, vanno monitorate. La presenza del "pollaio" dimostra, "plasticamente", la necessità d'una rapida manutenzione.