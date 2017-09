Ostiense, in via Matteucci lampioni spenti da oltre un mese

Via Pellegrino Matteucci è al buio. Non da oggi. I suoi lampioni hanno smesso di funzionare da almeno un mese. L'importante collegamento tra via Ostiense e l'ex Air Terminal, ora sede di Eataly, è senza luce dal mese di agosto.

Una questione già segnalata

Nel corso delle ultime settimane, come sul destino del giardino Antonio Pisino anche per la via che lo ospita è calato il buio. "Abbiamo fatto diverse segnalazioni ad Acea, anche con una certa difficoltà – fa sapere Laura Manciati, coordinatrice della pagina facebook Ostiense e dintorni – purtroppo non se ne viene a capo. Su un lato della strada, ci sono i negozi – spiega la cittadina – e fortunatamente alcuni di loro hanno un dispositivo luminoso, probabilmente regolato da un timer, che è stato montato davanti le rispettive saracinesche. In tal modo, un minimo di luce, viene garantito".

Totalmente al buio

I problemi maggiori si ravvisano sull'altro alto del marciapiede. "Il black out riguarda via Matteucci da via Vito Bering a via Benzoni. Dunque è coinvolto anche quel tratto dov'è presente il giardino Antonio Pisino – sottolinea Manciati – e questo significa che, se non funzionano i lampioni, lì non c'è proprio nessun'altra fonte luminosa. E' pericoloso". Lo è tanto per i pedoni che camminano sul marciapiede totalmente all'oscuro, quanto per le persone che attraversano le strada per recuperare l'auto lì parcheggiata. "La situazione si protrae da troppo tempo – sottolinea la cittadina – è il caso che si provveda a riparare il guasto, se di questo si tratta".