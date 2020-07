Ex Mercati Generali, nel cantiere immobile una discarica a cielo aperto: “Intervenga il Comune”

Sotto il ponte dedicato a Settimia Spizzichino si è formata una discarica. I residenti di Ostiense la stanno segnalando da qualche mese. “C’è una gran quantità di rifiuti che è individuabile solo sporgendosi dal cavalcavia ferroviario” ha fatto notare Laura Manciati che, con una serie di scatti fotografici, ha documentato la segnalazione.

Un quadro in peggioramento

La questione , nota anche alle istituzioni, è stata affrontata dal Consiglio del Municipio VIII nel corso della seduta svoltasi il 9 luglio. “Negli ultimi anni la situazione è peggiorata facendo esplodere insicurezza, instabilità e malcontento tra la cittadinanza che vede sempre più allontanarsi la realizzazione del progetto di riqualificazione interna e la valorizzazione del quartiere degli ex Mercati Generali” hanno dichiarato i consiglieri di maggioranza ed opposizione, sottoscrivendo un comune documento.

Un cantiere fonte di nuovi problemi

Secondo i rappresentanti dell’ente di prossimità “la stasi cronica del cantiere” ha reso il sito “fonte di nuovi problemi e criticità per il quadrante”. Anzichè diventare un volano per rilanciare Ostiense, gli ex Mercati Generali si sono trasformati nel suo opposto. L’assenza di controlli, peraltro, ha reso l’area pericolosa. Al suo interno sono presenti edifici pericolanti, materiali di risulta che si sono accumulati e rifiuti di ogni tipo, con “le zone adiacenti al cancello d’entrata laterale che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto”si legge nell'atto votato dai consiglieri di Garbatella.

Nessun progresso

Cosa fare? I cittadini continuano a chiedere interventi. Ma la ripresa dei lavori non sembra all’ordine del giorno. Nel 2017 l’amministrazione Raggi aveva annunciato una modifica al progetto che avrebbe dovuto favorirne la connessione con il quartiere. Di progressi, da quella data, se ne sono registrati davvero molto pochi.

Le richieste al Campidoglio

I tentativi dei cittadini e delle istituzioni locali di tenere accesi i riflettori sono per ora naufragati. Al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri il compito, adesso, di chiedere “trasparenza e chiarezza al Campidoglio” sui tempi di riapertura del cantiere. Contestualmente, il consiglio municipale ha proposto all’unanimità di attivare una sorveglianza h24. Il Comune dovrà farsi carico di fornire le risposte che, prima ancora dell’ente di prossimità, sono tanti romani a porre. In ballo c’è il rilancio di un complesso urbanistico che dovrebbe destinare spazi anche per gli studenti e la cultura. E che invece, nel suo restare inesorabilmente fermo, ha trasformato il sito in un luogo “insicuro e degradato”.