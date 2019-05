Ostiense: blatte e insetti nel locale, chiuso un ristorante

Blatte e sporcizia. Per questo motivo, a seguito delle verifiche effettuate ieri dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in un ristorante in zona Ostiense è stato chiuso.

Una pattuglia del XI Gruppo Tintoretto, durante alcuni controlli presso le attività commerciali del quartiere, è intervenuta presso un ristorante asiatico, riscontrando pessime condizioni igienico-sanitarie nei vari ambienti e nella cucina, per le quali si è reso necessario richiedere l'immediato intervento della Asl di zona che, rilevate le condizioni di pericolo per la saluta pubblica, a causa della presenza di blatte, insetti e sporcizia diffusa, ha disposto la sospensione dell'attività.

Gli agenti hanno inoltre proceduto a sanzionare il titolare, un cittadino pachistano di 34 anni, per diversi illeciti amministrativi riguardanti le insegne pubblicitarie e l'occupazione di suolo pubblico.