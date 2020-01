Riva Ostiense: il Municipio ricorda Carlo, l'eroe della piena del Tevere

C’è una targa sistemata sotto Ponte Marconi. Riporta il nome di un uomo che non è finito sulla pagine dei giornali. E’ dedicata a Carlo De Santis, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

La commemorazione

Il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, domenica 12 gennaio, è andato a riporre un mazzo di fiori dov’è collocata la lapide commemorativa. Gli è stata dedicata la Comunità tiberina. “Ci siamo ritrovati con tanti altri per ricordare Carlo, un eroe quotidiano di una Roma che esiste e resiste, composta da quegli attivisti e quelle attiviste del volontariato sempre in prima linea nella difesa del bene comune”.

Il ringraziamento di Alemanno

De Santis, responsabile del reparto di Vigilanza dell’Ardis, era stato insignito dell’onorificenza per l’impegno profuso durante le piene del Tevere del 2008. Con lui si era congratulato anche l’allora sindaco Gianni Alemanno “per lo spirito di servizio e la capacità d’iniziativa” che permisero di “prevenire gravi situazioni di pericolo per la cittadinanza.

Il ricordo

Carlo è stato un grande uomo ed al tempo stesso una persona umile – lo ricorda Claudio Sisto, il presidente della Gruppo Sommozzatori della Protezione Civile – ha saputo eseguire il proprio lavoro in maniera eccellente. E’stato lui che ha voluto che la nostra associazione stesso sotto Ponte Marconi. Per me – racconta Sisto – è stato un amico ed un maestro, sempre vicino alla gente di Roma e della Comunità tiberina”.

Chi veglia su Roma

Da tre anni De Santis non può più vigilare sulle piene del Tevere. Ma i romani, per dirla con le parole del Minisindaco Amedeo Ciaccheri non dimentica chi “ogni giorno in silenzio veglia sulla nostra città”.