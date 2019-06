Ostiense, a due passi dalla metro Garbatella arriva Talent Garden Innovation School

Ad Ostiense, il prossimo settembre, apre un nuovo campus univesitario. Con i suoi 5mila metri quadrati a disposizione e le 300 postazioni di lavoro, si candida ad essere anche il campus più grande d'Italia. Al suo interno, a pochi passi dalla metro B Garbatella e dalla Centrale Montemartini, Talent Garden Innovation School punta a formare mille persone in appena due anni.

Il Campus di via Ostiense

Non è la prima realtà che nella Capitale viene realizzata da Talent Garden, realtà leader in Europa per networking e formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. Quello di via Ostiense 92 ha però la peculiarità di nascere grazie a parnership prestigiose, firmate coni l'Università degli Studi di Roma Tre, Acea e al rete FabLab Roma.

“Roma è una città dalle grandi potenzialità e abbiamo deciso di scommetterci perché crediamo che possa diventare la capitale digitale, oltre che capitale nazionale” ha dichiarato Davide Dattoli, Ceo e Co-Founder di Talent Garden. Per riuscirvi su punta sun giovani, studenti e professionisti che sia interessa ad “ accedere ad una formazione di valore, in grado di fornire le skill relative al mondo digitale richieste dal mercato del lavoro e ad oggi mancanti” chiriesce Dattoli.

Master full trime e part-time

L’offerta formativa di Talent Garden Innovation School a Roma partirà dal mondo design e marketing. Per quanto riguarda il mondo degli studenti e dei master full time (12 settimane con 6 mesi di stage garantiti), si concentrerà sul Digital Marketing e sul mondo della User Experience. Lato professionisti, il cuore dell’offerta sarà legata al mondo del UX e dell’UI Design: sia i master part time (6 weekend non consecutivi) che le masterclass saranno, infatti, indirizzate su queste tematiche, andando a lavorare con i migliori docenti che vengono direttamente dal mondo delle imprese e delle startup.

Le opportunità di lavoro

Gli sbocchi occupazionali che il metodo Talent Garden riesce a fornire sono riassunti in poche cifre. "Il 98% dei nostri studenti viene assunto nei 6 mesi successivi alla fine dei master, di cui il 93% con contratti a tempo indeterminato, in aziende come EY, PWC, WeRoad, Zucchetti e Subito.it ha spiegato Giulia Amico di Meane, Talent Garden Innovation School Director per l’Italia.Durante i Master inoltre formiamo e alleniamo gli studenti al momento del colloquio di lavoro, con sessioni in aula, mentorship individuali e momenti di confronto con HR di aziende”.

Il contributo del FabLab

Tra le partnership attivate c'è quella messa in campo con la rete dei FabLab. “Porteremo all’interno del Campus di Roma Ostiense le tecnologie di Fabbricazione Digitale e Prototipazione Elettronica di ultima generazione che saranno a disposizione di start-up e imprese consolidate - fa sapere Stefano Capezzone, Presidente del Gruppo Blu Sistemi che gestisce il network Fablab Roma che promette - un’attenzione particolare al settore della piccola e media impresa manifatturiera, creativa e artigiana che costituisce una voce significativa dell’economia del territorio della Capitale e in particolare di questo quadrante della città”.

Dalla tradizione industriale a quella digitale

Il campus più grande d'Italia contribuirà alla metamorfosi di Ostiense. Da territorio caratterizzato da un'antica vocazione industriale, con il nuovo spazio creato da Talent Garden, sarà ancor più un district moderno. L'obiettivo resta sempre lo stesso di un tempo: restare ancorati al mercato. Magari ricorrendo a quegli stessi spazi industriali, oggi riconvertiti per le nuove necessità. Come avviene, appunto, al civico 92 di via Ostiense.