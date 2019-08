Mercatini dell'immondizia, ennesimo blitz a Ostiense: 33 daspo in una settimana

Nuova operazione della Polizia Locale oggi pomeriggio in via delle Cave Ardeatine, zona Ostiense, a contrasto dei mercatini illegali di ciarpame: fermate altre 15 persone che vendevano abiti, borse, scarpe e oggetti usati.

L'intervento rientra nel piano di controlli a contrasto di questo fenomeno, in cui si vende per strada merce proveniente in larga parte dai cassonetti dei rifiuti. Solo in quell'area sono già 33 le persone identificate e fotosegnalate nell'ultima settimana.

Per tutti gli abusivi è stato applicata la misura dell' ordine di allontananento secondo quanto previsto dalla legge 48/2017.