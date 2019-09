Porta San Paolo, commemorato l'Armistizio. Raggi: "Roma è orgogliosamente antifascista"

Il Presidente della Repubblica ha commemorato l'Armistizio dell'8 settembre 1943. Insieme alla Sindaca ed alle autorità militari, la massima carica dello Stato, nella mattinata, ha celebrato il ricordo d' una data che rappresenta uno spartiacque nella storia d'Italia.

La liberazione della Capitale

"A Porta San Paolo e al Parco della Resistenza, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo ricordato cittadini e militari che 76 anni fa persero la vita per difendere Roma dall’occupazione nazifascista. Che diedero il via alla lotta per la liberazione dell’Italia e della Capitale, per conquistare la libertà e la democrazia" ha ricordato la Sindaca, durante le celebrazioni.

La commemorazione

La cerimonia dell'8 settembre celebra la difesa di Roma, da parte dell'Esercito italiano e dei partigiani, dall'occupazione militare delle truppe nazifasciste dopo l'armistizio. Avvenne nella serata, via radio, e fu annunciato dall'allora capo del governo, il Maresciallo Pietro Badoglio. Una notizia che regalò momenti di euforia tra i cittadini ma anche dure repressioni. I militari che caddero, a Porta San Paolo, la Storta e la Montagnola, furono un migliaio con gravi perdite anche tra i civili.

Un momento cruciale

"L’8 settembre 1943 segnò un momento cruciale per la nostra storia comune. Uno di quei momenti che è necessario ricordare, che impone riflessione, rispetto, unità – ha ricordato la Sindaca - Roma fu segnata duramente da quei momenti. Roma soffrì, ma rinacque. Grazie al sacrificio di donne, uomini, ragazzi – talvolta poco più che bambini – soldati e combattenti nelle formazioni partigiane".

L'antifascismo della Capitale

"Roma, città orgogliosamente antifascista - ha ribadito alla fine della cerimonia Virginia Raggi - è impegnata a trasmettere questa memoria alle nuove generazioni".