Municipio VIII, l'anno finisce in bellezza: taglio del nastro per la nuova biblioteca-auditorium

A pochi mesi dalla chiusura del Caffè letterario, il municipio VIII torna ad avere una biblioteca. Si chiamerà 'Arcipelago-auditorium', ed è stata inaugurata oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal vicesindaco, Luca Bergamo e dal minisindaco, Amedeo Ciaccheri, nella sede dell'ex circoscrizione a via Benedetto Croce.

Un'area di 300 metri quadri, circa 12mila volumi e un auditorium con 150 posti a sedere e un maxischermo, per proiezioni ed eventi culturali. L'Arcipelago-Auditorium sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e al suo interno troveranno spazio, oltre a libri e dvd, anche quotidiani e riviste specializzate di cinema e musica.

La nuova biblioteca avrà inoltre il compito di portare avanti il progetto 'Biblioteca a cielo aperto', progetto itinerante, nato in questo Municipio, che ha l'obiettivo di portare i libri in tutti i luoghi del territorio. "Inauguriamo questo spazio - ha detto Raggi - perchè in questa città servono poli dove le persone si incontrano e fanno cultura. Vivere una città significa essere parte di una comunita' e tenere sempre in movimento le nostre teste e le nostre coscienze". In occasione dell'evento di inaugurazione- arricchito dalla musica dell'Orchestra di piazza Vittorio- la prima cittadina ha consegnato le prime 'bibliocard' ai bambini del territorio nati nel 2019.

Ma non sono mancate polemiche. Le affida ai social network l'ex presidente di municipio di centrosinistra Andrea Catarci, che accusa il Campidoglio di mettere il cappello su una struttura che sarebbe invece "frutto del lavoro del municipio di Roma VIII, dall'origine del progetto e dal reperimento dei fondi alla realizzazione e finalizzazione operativa".