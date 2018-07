Municipio VIII, Ama sulla difensiva: "Perchè ci diffidate? Siamo collaborativi"

Ama replica alla diffida del Municipio VIII. L'iniziativa, annunciata con una conferenza stampa dal neopresidente Ciaccheri, è stata contestata dall'azienda municipalizzata ai rifiuti. E questo perchè, secondo Ama, c'è stata l'auspicata collaborazione.

La linea difensiva di Ama

Il progressivo recupero nella regolarità del servizio di raccolta dei materiali, ha spiegato l'azienda, è stato possibile perchè Ama "ha messo in campi servizi, mezzi e uomini aggiuntivi per risolvere situazioni dovute anche all’abbandono indiscriminato di materiali (tra cui ingombranti) su suolo pubblico". Non è una sottolineatura casuale. Il direttore operativo dell'azienda, nel corso della conferenza stampa, aveva più volte aupicato che i residenti cominciassero "a conferire i rifiuti in maniera ortodossa". Una considerazione che, dopo una settimana trascorsa alla ricerca di un cassonetto non debordante, ha fatto storcere il naso.

La posizione del Municipio VIII

La diffida del Municipio è arrivata per il mancato intervento a tutela della salute pubblica nel territorio. Come si legge nel testo consegnato al direttore generale Bagnacani, il presidente Ciaccheri si è dichiaro disposto a procedere con un esposto in Procura, in caso di mancato o intempestivo ripristino di normali condizioni igienico sanitarie.

Gli sforzi di Ama

"Sorprende e risulta incomprensibile l’annuncio di diffide e ultimatum nei confronti di un soggetto a cui si chiede una collaborazione, mai negata e prontamente assicurata, e che proseguirà nell’esclusivo interesse dei cittadini. Ama, infatti, è un’azienda che, pur con le storiche difficoltà ereditate dal passato – si legge nella nota inoltrata dalla municipalizzata - sta facendo e continuerà a fare qualunque sforzo per assicurare, ovunque e al meglio, tutti i servizi di pubblica utilità che gli competono". Sforzi che, nei primi giorni di luglio, pochissimi cittadini sono riusciti ad apprezzare.