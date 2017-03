A Garbatella sventolano i colori cubani: sabato inaugurazione del murale dedicato a Castro

Il cuore pulsante della Garbatella, l’ex mercato rionale, porta i colori di un’isola caraibica. Da qualche giorno infatti è stata dipinta sulla facciata un’enorme bandiera. E’ quella di Cuba. Ed è un omaggio al Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, scomparso appena due mesi e mezzo fa.

L'AMICIZIA TRA CUBA E LA GARBATELLA - “Si alza ancora una volta su Garbatella la bandiera della Rivoluzione Cubana alla presenza dell'eroe della Repubblica di Cuba, Ramon Labariño Salazar – fa spare in una nota il Centro Sociale La Strada – Dopo le tante iniziative costruite in questi anni in solidarietà con il popolo cubano organizzate con l'attivismo continuo dell'Associazione la Villetta per Cuba, del Csoa La Strada e di Casetta Rossa Spazio Pubblico per l'Autogoverno, la scomparsa del Comandante Fidel Castro e il cordoglio delle giornate dello scorso novembre, ha spinto la comunità rebelde dell'VIII Municipio a dedicare un mural celebrativo alla Rivoluzione decennale del popolo cubano e alla memoria del Comandante Fidel".

L'APPUNTAMENTO - Il nuovo murale, realizzato sotto all'ex mercato rionale e quindi a ridosso del centro sociale La Strada, sarà inaugurato sabato 4 marzo alle ore 18.30. L'iniziativa avverrà in un contesto particolare: un appuntamento organizzato con Ramon Labaniño Salazar, "uno dei cinque cubani sequestrati dall'Fbi nel 1998 e detenuti illegalmente per 16 anni negli Stati Uniti con l'accusa di patriottismo verso il popolo di Cuba. Oggi finalmente libero - spiega La Strada con una nota - è impegnato in un tour di incontri politici assieme all'ambasciatrice in Italia Alba Beatriz Soto Pimentel, per discutere del futuro di Cuba e del Mondo all'alba di una nuova era all'insegna della Presidenza Trump negli Usa".