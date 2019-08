VIDEO | Mercatino abusivo in via delle Cave Ardeatine, nuovo blitz dei vigili

Ennesimo blitz della Polizia Locale in via delle Cave Ardeatine contro il mercatino abusivo. Diciotto persone sono pizzicate mente vendevano abiti, borse, scarpe e oggetti usati.

L'intervento rientra in un piano di controlli che, ogni giorno, porta a decine di sequestri in tutte le zone di Roma in cui si manifesta questo fenomeno.

I venditori irregolari posti in stato di fermo, tra cui 9 donne, sono stati portati al centro di fotosegnalamento del Comando Generale e nei loro confronti è stata applicata la misura del DASPO urbano secondo quanto previsto dalla legge 48/2017.