INTERVISTA | Ciaccheri: "Centenario Garbatella sia occasione per il quartiere di proiettarsi nel futuro"

Undici mesi di appuntamenti con la cittadinanza ma anche di interventi di riqualificazione sul territorio. "Ci impegneremo affinché il centenario diventi per il quartiere e per l'intero municipio un'occasione di proiettarsi nel futuro" dichiara il presidente dell'VIII municipio di Roma Amedeo Ciaccheri, intervistato da RomaToday in occasione delle due anteprime dei 100 anni di Garbatella: il festival jazz in programma questo weekend, e Garbatella 100 per le scuole dal 14 al 18 ottobre.

La "borgata giardino" fondata il 18 febbraio del 1920 festeggerà un secolo di storia. E accanto al programma di eventi a cui sta lavorando l'ente locale (qui le iniziative), l'idea è sfruttare l'occasione e andare oltre la sola festa. Dalle mautenzioni Ater sulle case popolari al verde pubblico con l'intensificazione di programmi e progetti che coinvolgano il privato sociale. Unica nota dolente? L'assenza del Campidoglio: "Non abbiamo avuto nessun riscontro e nessun aiuto a livello organizzativo".

(montaggio di Veronica Altimari)