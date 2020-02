VIDEO | Al via i festeggiamenti per i cento anni di Garbatella: la cerimonia davanti alla prima pietra del quartiere

Sono almeno tre le generazioni che si sono ritrovate stamattina, martedì 18 febbraio, davanti alla prima pietra del quartiere posata cento anni fa in piazza Benedetto Brin, per assistere alla cerimonia di avvio ai festeggiamenti. La memoria storica degli anziani, i loro figli ormai adulti e i bambini delle scuole. Tutti riuniti per celebrare il primo secolo di storia di Garbatella, storico quartiere di Roma.

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

A fare gli onori di casa, il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri: “Finalmente questo giorno è arrivato - dice Ciaccheri -, da qui avrà inizio un anno intero di iniziative sociali e culturali per festeggiare non solo garbatele, ma tutta la città di Roma”. Accanto a lui Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Marcello De Vito, presidente dell’assemblea capitolina, il presidente della Camera di commercio di Roma, Nicolò Tagliavanti.