Garbatella verso il centenario. Fieri, orgogliosi, felici: parola agli abitanti del quartiere

Dal noto Bar dei Cesaroni di piazza Giovanni da Triora, tra gli storici lotti e i suoi giardini, il Baby Bar di piazza Damiano Sauli dove sulla vetrina viene esposta la fotografia de “i Beatles de Garbatella - dice ridendo uno dei titolari -, ma con la 104, guarda come stamo”.

Una passeggiata nel quartiere Garbatella, storica borgata Roma pronta a spegnere cento candeline, per incontrare suoi abitanti, storici e non. Com’è vivere a Garbatella? Quanto è cambiata? In cosa andrebbe migliorata? Ecco le loro risposte.