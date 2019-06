Montagnola: uomo si ferisce con un coltello nella sede del Municipio VIII

Era in Municipio per ritirare dei documenti quando, all'improvviso, ha impugnato un coltellino ed ha cominciato ad infliggersi dei tagli su braccia ed avambraccia fra le decine di residenti che in quel momento si trovavano negli uffici anagrafici. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti poco dopo le 11:00 di mercoledì 26 giugno nella sede del Municipio VIII Garbatella, in via Benedetto Croce 50.

Ad allertare le forze dell'ordine diverse persone presenti negli uffici al momento del gesto dell'uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e dei commissariati Colombo e Tor Carbone. All'arrivo della polizia dell'uomo non c'era però traccia, con lo stesso dileguatosi fra le strade della Montagnola prima dell'arrivo della polizia di Stato.

Raccolte le testimonianze dei presenti, a parte l'apprensione, nessuno è rimasto ferito. Da accertare le motivazioni che hanno portato l'uomo ad autolesionarsi.