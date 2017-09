Garbatella: l'acqua torna a sgorgare dalla Fontana Carlotta, il simbolo del quartiere

Torna l'acqua alla fontana simbolo della Garbatella. A differenza di quanto si era finora creduto, l'afflusso non era stato interrotto per ragioni legate ad un presunto risparmio idrico. L'acqua, molto più prosaicamente, mancava a causa di un semplice guasto.

Un vecchio tubo

"Dalle ore 16 Fontana Carlotta è tornata a funzionare come sempre. Una squadra di operai, che ringraziamo, da questa mattina si è messa ad effettuare la riparazione – spiega Paolo Moccia, presidente del Comitato per la cura della Garbatella – c'era un tubo da sostituire. Un tubo di almeno 90 anni d'età, un pezzo da museo" scherza il cittadino. "Questo guasto causava però l'allagamento del muro. Per questo a Carlotta era stata chiusa l'acqua".

Il lavoro dei cittadini

"Abbiamo fatto il possibile per mantenere i riflettori accesi, scrivendo una lettera, mandando Pec, cercando di sbrigliare la matassa delle competenze perchè in via Orsucci ed in generale alla Garbatella, appena ti sposti di un centrimetro, entrano in gioco uffici e dipartimenti differenti – chiarisce Simonetta Greco, dell'associazione Itaca – comunque alla fine bisogna ringraziare davvero questi operai che si sono messi d'impegno e sono riusciti a rimuovere due pezzi di tubo, uno dei quali particolarmente ostico".

Il necessario restyling

La fontana progettata da Sabbatini, è tornata in funzione. Un cruccio in meno per i residenti del quartiere che ne avevano chiesto una rapida sistemazione. Resta il problema di garantire il decoro dell'area. "Sabato 30 settembre c'incontreremo comunque davanti Carlotta, per fare le necessarie pulizie alla scalinata e per festeggiare anche la sistemazione dell'unica panchina che c'è lì davanti e della quale abbiamo chiesto ed ottenuto di sostituire le stecche usurate dagli anni". Il restyling ancora non è completo. Carlotta continua ad avere i suoi novant'anni. Ma da questo pomeriggio, se li porta un po' meglio.