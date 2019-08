Conosce ragazzo in chat, poi comincia l'incubo. Era uno stalker

Un ragazzo conosciuto in chat, poi la frequentazione. Ma quel giovane ha atteggiamenti morbosi e per questo decide di interrompere i loro incontri. Era il febbraio scorso, dopo tre mesi è però cominciato l'incubo con le attenzione morbose del ragazzo, di 23 anni, che si sono acuite nel momento in cui gli è stata comunicata la fine della relazione

Il ragazzo infatti, non rassegnandosi, ha rintracciato l’indirizzo di casa della giovane nella zona della Garbatella, continuando ininterrottamente, dal mese di maggio ad oggi a presentarsi sotto l’abitazione di questa, suonando ripetutamente il citofono e importunando anche i parenti della donna. Non contento, è arrivato persino ad introdursi all’interno della palazzina, lasciando lettere minatorie nella cassetta postale della vittima. Esasperata ed impaurita la ragazza ha chiesto aiuto alla Polizia.

Immediatamente sono scattate le indagini da parte degli investigatori del Commissariato Colombo. Raccolti tutti gli elementi necessari, gli agenti hanno richiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’emissione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Nella giornata di mercoledì la misura cautelare a carico del giovane è stata eseguita dai poliziotti.