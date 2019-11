Emergenza rifiuti, Ciaccheri lancia #Sgamotto: la App per segnalare i disservizi di Ama

I rifiuti sono tornati a fare capolino sui marciapiedi e sulle strade del territorio. Da San Paolo a Garbatella le segnalazioni dei residenti, sui social network, stanno diventando incalzanti. Ed il Municipio VIII ha deciso di correre ai ripari.

Entra in gioco l'App #sgamotto

Da venerdì 22 novembre, nel territorio governato da Ciaccheri, entra in funzione #Sgamotto, un'App molto particolare. "Serve a creare una triangolazione tra le istituzioni l'AMA ed i cittadini" ha spiegato Luigi Di Paola, presidente della Commissione Ambiente municipale "ed è solo una delle iniziative che abbiamo in cantiere per cercare di combattere la nostra battaglia contro i rifiuti". Nella sua fase di lancio però le segnalazioni saranno inviate solo al Municipio. "Appena avremo risolto delle criticità di tipo tecnico-legale, faremo in modo che possano raggiungere anche l'azienda municipalizzata" ha aggiunto Di Paola.

La denuncia del Municipio VIII

"A fine dicembre rischiamo il collasso dell'intero servizio di raccolta rifiuti, ma già adesso la situazione in città è gravissima - ha riconosciuto il minisindaco Amedeo Ciaccheri - le denunce quotidiane realizzate con il supporto dell'attivita' di controllo della Polizia Locale e dell'Azienda Sanitaria Locale non riescono a invertire la situazione, nonostante lo sforzo di Ama". Un modo per affrontare il problema, sarà proprio quello di puntare sul supporto tecnologico.

Come funziona la App

Sgamotto permette "con una foto corredata da una semplice descrizione" di comunicare all'azienda municipalizzata dove sono i punti più critici. Nel fare la foto allo stallo invaso dai rifiuti, occorre precisare anche la via ed il numero civico. Un po' come si fa con le segnalazioni che, già oggi, possono essere rivolte ad Ama. Con la differenza che di queste resterà traccia anche al Municipio. "L'App consente di fare una mappatura delle maggiori criticità, con una valenza anche di tipo statistico. Le segnalazioni saranno comunque inviate al nostro Assessorato all'Ambiente". E sarà così facile tenere il conto di tutte le volte che, l'intervento richiesto, non verrà effettuato.

L'Osservatorio sui rifiuti

Sgamotto è solo una delle iniziative che l'amministrazione municipale mette in campo per migliorare il decoro e ridurre gli sprechi. "Nel nostro municipio opera da anni un Osservatorio sui rifiuti che, con l'insediamento di quest'amministrazione, è stato formalmente riconosciuto" ha ricordato Luigi di Paola (Super8). E' uno strumento che a Roma è stato implementato solo da due municipi sui quindici, nonostante sia espressamente previsto nella delibera "rifiuti zero" n.129/2014.

La battaglia contro gli sprechi

In cantiere ci sono anche altre iniziative. "Stiamo lavorando ad un progetto per la realizzazione di un centro di riuso, con tanto di business plan e sabato 23, nello spazio Millepiani CoWorking, presentiamo una serie di associazioni impegnate sul tema dei rifiuti". Inquell'occasione sarà lanciato anche il "coffèe repair". Si beve un caffè e s'impara ad aggiustare un elettrodomestico o in generale un oggetto che, se restasse rotto, si trasformerebbe in un rifiuto. La battaglia per il decoro del Municipio VIII passa anche per la riduzione degli sprechi.