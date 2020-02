Retake a Garbatella: volontari, Municipio e Ater ripuliscono il quartiere

Grande successo per l’intervento di riqualificazione nel cuore della Garbatella organizzato, nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario del quartiere, da Retake Roma in collaborazione con l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER), che sul fronte del contrasto al degrado ha dato avvio al progetto VolontariAter, con il patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale e con l’adesione del Comitato di quartiere La Garbatella.

Le attività di bonifica, iniziate alle ore 9 e terminate dopo le 13, hanno coinvolto oltre 100 partecipanti e sono partite da Piazza Bartolomeo Romano (sede dello storico Teatro Palladium) per poi proseguire su via Enrico Cravero. Gli interventi hanno compreso la rimozione di manifesti, adesivi e volantini abusivi, la cancellazione di scritte vandaliche, la raccolta di rifiuti abbandonati, la tinteggiatura di muri, pali e cassette imbrattate e la cura di aree verdi.

"Bellissima iniziativa dei volontari di Retake, insieme all'Ater di Roma e al Municipio VIII, per ripulire un prezioso spazio nel cuore della Garbatella, lo storico quartiere di Roma che quest'anno festeggia cento anni. Anche la Regione ha promosso diversi interventi per celebrare il centenario: risorse ed eventi per contribuire alla riqualificazione e valorizzazione di questo caratteristico quartiere della città. Tutti insieme, istituzioni e cittadini, per festeggiare un compleanno speciale" ha dichiarato Massimiliano Valeriani, Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio.

Hanno partecipato anche la Comunità Cinese e Messicana, rappresentanti delle Rete Scuole Migranti, Dirigenti e Dipendenti Ater. Presenti Amedeo Ciaccheri, Presidente, Andrea Napoletano, Direttore Generale ATER e l'assessore al Commercio del Municipio VIII Leslie Capone.