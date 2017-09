VIDEO | Orecchie da Minnie e topolini di peluche, la protesta delle mamme della Casa dei Bimbi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si sono date appuntamento alle 9 di questa mattina, venerdì 29 settembre, sotto al sede dell'assessorato alla Scuola del Comune di Roma di via Capitan Bavastro. "La scuola è ancora chiusa e molti di noi hanno dovuto prendere le ferie per tenere i bambini a casa".

Bimbi a casa per una settimana, da quando lo scorso martedì hanno dovuto chiudere i cancelli della scuola per l'evidente presenza dei topi nelle aule. "Già a settembre, quando la scuola era ancora chiusa, le insegnanti avevano trovato traccia dei roditori - spiega Elena Lavezzo, mamma di Violetta - perchè non hanno provveduto prima? Ora l'intervento di deratizzazione è stato fatto e i nostri figli potranno tornare a scuola martedì 3 ottobre, dopo la sanificazione dei locali. Ma siamo venuti qui stamattina per ribadire che quella scuola ha bisogno di intervento serio e strutturale, visto che tutto questo si verificò già la scorso marzo".

E per le 200 famiglie il disagio, durante tutta la settimana, di trovare qualcuno a cui lasciare i figli. In alternative, molti di loro hanno dovuto chiedere delle ferie al lavoro. "Questo è davvero inacettabile - continua Lavezzo - a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico".