Garbatella, il Municipio VIII ridisegna il mercato di Santa Galla: aumentano i box

Dal 2002, in via di Santa Galla, sono presenti una quarantina di box. Sono stati assegnati agli opeartori che, fino ad allora, avevano lavorato nel mercato rionale di via Passino. La ristrutturazione di quell'edificio è però andata per le lunghe. Ed il trasferimento, come spesso accade, da temporaneo è diventato a tempo indefinito. Oggi sono ancora lì.

Il mercato di Santa Galla

Il numero di box è diminuito. Due sono stati soppressi, altri 11 non sono attivi, ed attualmente, nella "sede impropria" di Santa Galla, tra Eataly e Circonvallazione Ostiense, sono rimasti 28 banchi. Per loro il Municipio VIII ha in serbo delle novità. "Abbiamo redatto, in collaborazione con gli operatori, uno studio di fattibilità in grado di rilanciare quello spazio" racconta l'assessore municipale al commercio Leslie Capone.

No al project financing

L'elaborato, non ancora un progetto, è frutto di un confronto diretto con chi quotidanamente lavora in quello spazio. "Gli operatori avevano anche proposto di creare una struttura su due livelli, con il secondo piano dedicato alla ristorazione. L'amministrazione capitolina per un po' ha tergiversato poi ha bocciato quell'idea che – ricorda Capone – era articolata come un project financing". Da quel rifiuto ha preso le mosse l'attuale studio di fattibilità.

Il mercato del futuro

"Il mercato che abbiamo in mente ha due piazzette, una copertura, i servizi igienici e nuovi box che immaginiamo possano aumentare fino ad ospitarne quaranta – ragiona Capone – il costo stimato è di 1 milione 930mila euro". Ma si tratta di risorse di cui, il Municipio, non dispone.

L'onere economico

"Il nostro è un bilancio derivato da quello di Roma Capitale pertanto dobbiamo chiedere a loro di finanziare l'onere della progettazione e dell'esecuzione. D'altra parte – sottolinea Capone – in un'apposita commissione Commercio, i Cinque Stelle del Campidoglio avevano dichiarato l'intenzione a farlo". La nuova veste del mercato di via Santa Galla è quindi stata disegnata. Ora si tratta di confezionarla e di capire, soprattutto, con quali tempi prenderà forma il nuovo abito.