Il cavalcavia dedicato a Spizzichino, non si chiama "Ponte Garbatella": il Comune ammette l'errore

Si è trattato di un errore. Il nome che compare sulle paline della metropolitana, è sbagliato. Non esiste alcun "ponte Garbatella". L'infrastruttura che, fiancheggiando gli ex Mercati Generali collega lo storico quartiere romano con via Ostiense, resta intitolata a Settimia Spizzichino.

L'errore

"Carla Di Veroli mi ha avvertito di quello che anche a me è sembrato essere un oltraggio alla Memoria – fa sapere Michele Centorrino, assessore del Municipio VIII – per questo ho subito scritto alla Sindaca, all'assessora alla Mobilità di Roma Capitale ed a Roma Servizi per la Mobilità. Ho segnalato l'errore perchè siamo una città Medaglia d'Oro alla Resistenza e la Memoria di Settimia Spizzichino, unica donna sopravvissuta al rastrellamento del Ghetto ebraico.

L'intitolazione a Settimia Spizzichino

Il cavalcaferrovia, inaugurato il 22 giugno del 2012 alla presenza dell'allora sindaco Alemanno, è stato dedicato a Spizzichino il 2 dicembre dello stesso anno. "Nella lettera – ha ribadito l'assessore municipale – ho chiesto a Roma Capitale di attenersi alla toponomastica e di ripristinare la corretta denominazione". Dunque di riportare il cavalcavia alla sua orginale intitolazione. Anche sui totem delle fermate metropolitane.

Le scuse

L'errore è stato riconosciuto, attraverso una nota, da Roma servizi per la mobilità. "Il ponte Settimia Spizzichino è stato definito, per errore, ponte della Garbatella sui 57 totem informativi realizzati da Roma Servizi per la mobilità e posizionati in varie zone della città- L'azienda – si legge nel comunicato - provvederà alla correzione, entro la prossima settimana, di quelli nel quartiere Garbatella. A seguire si procederà sugli altri. Ci scusiamo con la cittadinanza e con gli eredi della famiglia Spizzichino per quanto accaduto".