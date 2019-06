Da Cinecittà Est alla Garbatella c’è un tir che porta in scena le opere di Rossini

Si parte con il Verano e si finisce Casalotti. Ma sono complessivamente cinque le tappe in cui si articola il prossimo tour di OperaCamion, la compagnia teatrale che porta letteralmente la lirica in strada. A contatto col pubblico che può goderne gratuitamente.

L'OperaCamion

“La domanda dalla quale sono partito – spiega l’ideatore e regista di OperaCamion Fabio Cherstic – è la seguente: come può il teatro musicale raggiungere un nuovo pubblico, eterogeneo, non elitario, e non essere percepito più come un evento inaccessibile bensì come un momento di condivisione culturale e di intrattenimento intelligente? La risposta è stata uscire allo scoperto, mettere le ruote al palcoscenico e portare l’opera tra il pubblico. OperaCamion perché la scenografia è un vero autocarro usato in tutti gli spazi di cui dispone: la cabina, il rimorchio, le sponde.”

Gli interpreti

La musica, rigorosamente dal vivo, è eseguita dalla Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e la compagnia di cantanti vede la partecipazione di alcuni talenti già emersi col progetto “Fabbrica” Young Artist Program. La compagnia, nel suo insieme, punta a far entrare il pubblico in contatto con la trama di intrighi ed intrecci amorosi che Rossini, col suo Barbiere di Siviglia, ha reso celebri. E che nelle piazze saranno rappresentati nella riduzione chiamata come il suo protagonista: Figaro.

Il backstage e la sedia

La grande opera lirica, grazie a quest’iniziativa del Teatro dell’Opera di Roma, affronta il pubblico sul palcoscenico della strada. Per partecipare basta portarsi da casa una sedia. Chi riesce a recarsi in piazza un po’ prima ha anche la possibilità di godere il cosiddetto backstage: le operazioni di trucco e parrucco ma anche le prove tecniche e l’allestimento dell’opera che viene rappresentata a livello degli spettatori, dunque senza palco.

Le cinque piazza del tour

Le cinque tappe del tour di Figaro sono così articolatw: Venerdì 21 giugno il tir sosterà nel Piazzale del Verano (Municipio II), domenica 23 giugno presso Largo Salvatore Zappalà (Cinecittà, Municipio VII) a ridosso della Casa dei Bimbi, martedì 25 giugno in Piazza Attilio Pecile (Garbatella, Municipio VIII), giovedì 27 giugno in Via S. G. Eudes/Via della Pisana (Municipio XII) infine domenica 30 giugno in Via Borgo Ticino (Casalotti, Municipio XIII). La Youth Orchestra è diretta dal Maestro Carlo Donadio. L’adattamento musicale è di Tommaso Chieco e Marco Giustini. Disegno Luci di Diego Labonia. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. Meglio però presentarsi un po' prima.