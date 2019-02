Il Socrate è in "co-gestione": due giorni di didattica alternativa nel liceo di Garbatella

Una didattica alternativa, realizzata in accordo con il corpo docente, su aspetti legati all'attualità. Il Liceo Classico e Scientifico Socrate, il 31 gennaio, è entrato in "co-gestione". Per due giorni, nella scuola di Garbatella, si sono tenuti corsi, seminari e laboratori.

La didattica alternativa

Una settimana prima dell'avvio di questo percorso didattico, agli studenti è stato presentato un ventaglio di temi. I liceali quindi, attraverso un modulo aperto su Google, hanno potuto iscriversi all'appuntamento preferito. Un modo utile per garantire un'adeguata partecipazione a tutte le attività messe in calendario.

I corsi

I temi affrontati dagli studenti hanno riguardato materia di stretta attualità, come il fenomeno dell'immigrazione e le sue conseguenze drammatiche, la parità di genere, i cambiamenti climatici, il disegno di legge Pillon, l'emergere dei neofascismi. Ma sono stati organizzati anche laboratori di programmazione informatica in 3d, corsi di fotografia e diversi cineforum.

La testimonianza ed il gradimento

"È stato bello tornare al Socrate, il mio liceo – ha commentato il primo febbraio la consigliera regionale Marta Bonafoni – Sono tornata per parlare del Ddl Pillon insieme alle studentesse e agli studenti che mi hanno invitato, con Oria Gargano e Lorenzo Gasparrini: perché la scuola è il luogo dove gettare le fondamenta di una società solidale, libertaria, che metta al centro la felicità delle persone". I due giorni di co-gestione hanno ricevuto apprezzamenti anche dal Municipio che ospita il liceo. "L'assessorato alla scuola sostiene e promuove le azioni di co progettazioni degli studenti" ha commentato Francesca Vetrugno, assessora municipale alle politiche scolastiche. Un endorsment significativo nei confronti dei liceali che, in accordo con il corpo studente, hanno deciso di promuovere i due giorni di didattica altenativa.