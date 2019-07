Incendio a Garbatella: in fiamme un chiosco di fiori

Incendio alla Garbatella. Ad allarmare i residenti una colonna di fumo nero che si è alzata in cielo a partire dalle 15:30 circa di lunedì 15 luglio. Diverse le chiamate ai soccorritori da piazza Bartolomeo Romano, a prendere fuoto un chiosco di fiori attualmente dismesso ed in attesa di un nuovo affittuario.

Allertato il NUE 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno provveduto a spegnere l'incendio. In piazza Bartolomeo Romano anche i Carabinieri della stazione Garbatella a cui sono affidati gli accertamenti per risalire alle cause che hanno determinato l'incendio.