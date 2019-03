Garbatella, via delle Sette Chiese è chiusa da 4 mesi. Ciacchieri: "Sindaca, ritardo ingiustificabile"

Via delle Sette Chiese, nel tratto più antico della Garbatella, resta off limits. La strada, tra via San Audautto e via Alessandro Cialdi, rimane transennata. Sono passati ormai quattro mesi dal crollo del costone che ne aveva determinato la chiusura. E da allora non è cambiato nulla.

"Dopo incessanti pressioni, dal crollo e la relativa chiusura del tratto di strada la Sindaca Raggi mi ha scritto personalmente il 1° febbraio, rassicurandomi che da lì a trenta giorni si sarebbe giunti ad una positiva soluzione di tutta le vicenda – ha fatto sapere il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri – Ad altri due mesi dalla sua lettera non è successo ancora nulla e la strada è ancora chiusa".

Nel frattempo la Garbatella ha festeggiato il suo novantanovesimo compleanno. E' uno dei pochi quartieri di cui si conosca esattamente la data di fondazione. E' riportata nella storica prima pietra, alla base del portico di piazza Brin. Si trova pertanto a pochi metri dalle transenne che, a dispetto delle promesse del Campidoglio, ancora non sono state rimosse.

"La via è ancora interdetta al traffico veicolare e dei pedoni - ha ricordato Ciaccheri - cosa non compatibile con il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico tra San Paolo e Garbatella, come affermato anche dal nostro gruppo territoriale di Polizia Locale". In realtà i pedoni hanno iniziato a percorrere la strada, approfittando del blando posizionamento delle transenne. Ma evidentemente, in assenza di interventi, la loro incolumità non è garantita.

Per Ciaccheri, a 4 mesi dall'iniziale chiusura ed a due dalla lettera ricevuta dalla prima cittadina, siamo in presenza di "un ritardo ingiustificabile di cui è responsabile direttamente la Sindaca Raggi, incapace a dare seguito alle sue disposizioni e colpevolmente disattenta verso Garbatella e l’ottavo Municipio, tanto da sabotare il lavoro che l’Osservatorio municipale sulla sicurezza ha avviato in questi mesi". La speranza è che, l'intervento, arrivi prima del prossimo compleanno del quartiere. Per fortuna mancano ancora dieci mesi al centenario.