Garbatella, cittadini al lavoro per il rilancio del parco Pullino: "Installiamo nuove panchine, aiutateci"

Hanno organizzato una raccolta firme per chiedere di dericare il parco ad Alvaro Amici. Poi ne hanno chiesto l'adozione. Lo puliscono e con i pochi mezzi a disposizione lo sfalciano. Ora sono arrivati addirittura a sostiture gli arredi malandati. Comitato di Quartiere e residenti della Garbatella stanno facendo di tutto per rilanciare il parco di via Pullino.

La richiesta del Comitato di Quartiere

Lo spirito d'iniziativa non difetta agli abitanti dello storico quartiere romano. "Nella mattinata di sabato 13 c'incontreremo con Corrado Amici e con gli artisti della canzone romana tradizionale. Vogliamo ripulire l'area verde e tornare a chiedere d'intestare ad Alvaro Amici gli spazio culturali che sono al suo interno" spiega Paolo Moccia, presidente del Comitato di Quartiere.

La promessa disattesa

La proposta dei residenti non è nuova ed in passato era sembrata anche sul punto di essere realizzata. Nel maggio del 2018 Marcello De Vito aveva pubblicamento annunciato che "a meno di due mesi dall’approvazione all’unanimità della mozione proposta dal Movimento 5 Stelle", si era "riunita la Commissione Toponomastica" ed era stato così stabilito che "una parte del Parco Caduti del Mare" sarebbe stata "destinata a ricordare Amici".

Il progetto dei residenti

La promessa non è stata mantenuta, ma i residenti non sembrano scoraggiarsene. "Abbiamo presentato un progetto al Municipio ed abbiamo anche inserito la nostra richiesta di riqualificazione del quadrante Caduti del Mare – ricorda Moccia - nell'ambito del processo partecipativo avviato da Roma Capitale". E' pertanto possibile votarla fino alla scadenza del 21 luglio. "Nel frattempo non restiamo con le mani in mano e sabato mattina andiamo con Corrado Amici a sfalciare le erbacce ricresciute e ad installare tre nuove panchine".

L'appello ai romani

Il lavoro per il rilancio del Parco prosegue. "Abbiamo richiesto ed ottenuto l'adozione del parco di via Pullino – fa sapere Simonetta Greco, del Comitato di Quartiere – dunque ci stiamo dando da fare svuotando i cestini e raccogliendo i rifiuti. Chiaramente, poichè siamo tutti volontari, possiamo dedicarci a quest'iniziativa una volta ogni 10 giorni". Perchè il parco possa rinascere c'è infatti bisogno della collaborazione di tutti. "La romanità non si può ridurre ad un like lasciato su facebook. E' un sentimento ed un modo di essere molto più profondo – ricorda Simonetta Greco – ed in questo caso è dimostrabile anche contribuendo fisicamente alla manutenzione del parco".

Le condizioni del parco

Lo stato in cui versa il parco, richiede interventi e risorse straordinarie. Nell'area ludica di via del Pullino gli arredi sono stati quasi tutti smontati. L'arena invece è impraticabile perchè le sedute, invase dalle piante infestanti, sono state tutte asportate. Certamente il Comitato di Quartiere mostra di avere buone intenzioni. E le tante iniziative messe in cantiere, negli ultimi anni, lo dimostrano. Occorre però anche il sostegno delle istituzioni cittadine e municipali. Oltre, ovviamente, al supporto dei tanti residenti dello storico quartiere.