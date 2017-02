Garbatella, quattordici anni fa si spegneva Alvaro Amici: un' icona della romanità

Il mese di febbraio, per chi ama la Garbatella, è associato a due eventi. Il compleanno del quartiere che quest’anno compie 97 anni. E la scomparsa di un suo indimenticabile abitante: Alvaro Amici.

UN SIMBOLO - Quattordici anni fa, la Capitale perdeva uno dei più rappresentativi interpreti della sua anima popolare: Alvaro Amici, Il cantante della Garbatella si è spento, a 67 anni, soltanto un giorno dopo Alberto Sordi. Un duro colpo per la città che, nel 2003, ha dovuto dire addio a due personaggi che ne hanno celebrato la grandezza.

VIA ORSUCCI 31 - Alvaro Amici, era nato e cresciuto nel quartiere della Garbatella. In via Orsucci, sulla scalinata che conduce alla celebre fontana Carlotta, è apposta una targa in suo onore. Era infatti lì che lo stornellatore romano aveva vissuto. Non è però l’unico segnale del suo passaggio. Di Arena si continua a parlare ancora oggi, come di un simbolo della romanità. Ma anche del quartiere.

LA TESTIMONIANZA - Me lo ricordo bene, sul finire degli anni cinquanta, prima anni sessanta – aveva raccontato a Romatoday Mirella Arcidiacono, presidente dell’Associazione Il Tempo Ritrovato – nonostante all’epoca fossi una bambini ho chiara in mente la sua immagine sotto alle finestre dei lotti” . Impegnato a fare quelle serenate che, pochi anni più tardi, lo avrebbero reso popolare. Ed indimenticabile.