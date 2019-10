Garbatella rivuole la vecchia linea 22: "Ripristiniamola in modalità elettrica"

La Garbatella, nel 2020, compie cento anni. E per festeggiare adeguatamente il centenario, chiede un regalo particolare. La riattivazione di una storica linea che ha attraversato il quartiere: la 22.

Una linea di trasporto storica

"E' stato il primo vero collegamento tra la Garbatella ed il Centro cittadino – ha spiegato Paolo Moccia, presidente del Comitato di Quartiere – consentiva ai primi abitanti di raggiungere il Colosseo, dopo aver fatto un giro all'interno della Garbatella". Il percorso del tram venne più volte modificato. "Nel 1931 – ricorda Moccia – la corsa è stata limitata al quartiere: partiva da Porta San Paolo e da lì, passando per piazzale Ostiense, raggiungeva via Matteucci, via Benzoni, via Ferrati e poi tornava indietro".

Chi beneficerebbe del servizio

L'idea del Comitato di Quartiere, già sottoscritta da oltre duecento residenti, è di ripristinare il percorso interno alla Garbatella, magari fornendo un collegamento anche con la stazione metropolitana. "C'è la necessità di fornire alla popolazione una mobilità adeguata alle nuove esigenze. E' un servizio che torna utile alle tante attività commerciali in difficoltà, ma anche ai residenti che devono raggiungere gli uffici pubblici e privati, spesso concentrati in pochi punti che ad esempio gli anziani faticano a raggiungere" riflette Simonetta Greco che, con l'associazione ITACA, collabora alla promozione del progetto.

La circolare elettrica: tra modernità e tradizione

Con la raccolta firme gli abitanti di Garbatella stanno chiedendo dunque"una linea circolare elettica". Un modo, ha fatto notare il presidente del Comitato di Quartiere "per coniugare una modalità di trasporto sostenibile con una soluzione che attinge alla memoria storica dei residenti". Vericare la fattibilità di questo progetto, è il regalo di compleanno che i residenti stanno chiedendo per i 100 anni della Garbatella.