Garbatella, pino cade e distrugge tre auto in via Passino

Paura a Garbatella all'alba di oggi, mercoledì 18 settembre. Un grosso pino marittimo, situato all'interno di uno dei lotti del quartiere, è crollato su tre auto in via Francesco Passino all'altezza del civico 13. Danneggiate e distrutte le vetture colpite. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma intervenute per le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza nella zona circostante. La strada è stata dichiarata inagibile al transito veicolare.