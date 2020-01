Garbatella, tornano le altalene nel parco di Casetta Rossa: "Il Comune ignorava la competenza del Municipio"

Gli arredi presenti nel parco Cavallo Pazzo sono tornati al loro posto. Le proteste del Municipio e dei residenti di Garbatella hanno fatto breccia. Le altalene rimosse dal Comune appena un paio di giorni prima, sono state ripristinate.

Il ritorno alla normalità

Alcuni operatori “qualificatisi del dipartimento Ambiente” ha fatto sapere Casetta Rossa attraverso un post pubblicato su facebook “sono venuti a parco Cavallo Pazzo per ripristinare le altalene e i giochi. Ci hanno comunicato che non erano a conoscenza che il parco fosse decentrato al Municipio e che, a gestirlo, fosse Casetta Rossa”.

Il conflitto di competenze

Il cortocircuito è evidente. Lo aveva segnalato subito anche Amedeo Ciaccheri, il presidente del Municipio VIII. “Anziché intervenire a Parco Caduti del mare ed in quello di Forte Ardeatino, di competenza comunale, l’assessorato all’Ambiente manda operatori a rimuovere arredi in un’area la cui competenza, invece, è del Municipio” aveva dichiarato il Minisindaco, per rimarcare anche un conflitto d'attribuzione.

Il giallo da risolvere

Resta da chiarire anche il motivo per cui, le altalene, fossero state rimosse. Casetta Rossa, che grazie ad un bando municipale gestisce quello spazio, ha provato a chiedere spiegazioni. Senza fortuna. “Ci hanno comunicato che non erano in possesso di alcun verbale che spiegasse le motivazioni del loro intervento”. Il giallo non è quindi stato risolto. La buona notizia è che i bambini possono tornare a fruire, a pieno, dell'area verde di via Giovanni Battista Magnaghi.