Garbatella: le lancette delll'orologio sono ferme, segna sempre le "20 meno 20"

L’orologio di piazza Biffi è uno degli elementi architettonici più caratterizzanti della Garbatella. Non è un caso quindi che, per celebrarne il centenario, Ater, Acea e Municipio VIII abbiamo deciso d’investire su quello che, a tutti gli effetti, rappresenta un simbolo del quartiere.

Un simbolo del quartiere

Dal 21 febbraio l’Albergo rosso è illuminato. La luce scende dal quadrante e s’irradia sulla facciata dello storico edificio progettato nel 1927 dall'architetto Innocenzo Sabbatini. L’accensione dell’orologio è stato un evento. Una novità per la gran parte dei residenti. Un appuntamento iscritto nel calendario ufficiale dei festeggiamenti per il Centenario.

L'accensione dell'orologio

L’illuminazione dell’orologio è stata preceduta dalla sua messa in funzione. Il meccanismo che muove le lancette è stato riparato ed i suoi rintocchi hanno cominciato ad essere avvertiti già nella prima decade di febbraio. Una settimana prima del compleanno. Una settimana dopo, invece, hanno nuovamente smesso di funzionare. "In realtà le lancette non sono mai ripartite. O meglio - ha spiegato Paolo Moccia, presidente del Comitato di Quartiere - si sono fermate quasi subito, fissando l'ora alle venti meno venti".

Il tempo che si è fermato

“Si sta provvedendo ad effettuare, per la seconda volta, la manutenzione dell’orologio” fanno sapere dal Municipio VIII. Forse, il malfunzionamento, non è casuale. Serve a dare sostanza all'illusione dei romani che si recano alla Garbatella. Sono tanti che, visitando il quartiere, hanno la sensazione che il tempo si sia fermato. In realtà scorre inesorabile. A differenza delle lancette dell'Albergo Rosso.